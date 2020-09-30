الأردن يسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلنت الأردن ، الأربعاء، عن تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد يومي للإصابات ترصده منذ بداية الجائحة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816، فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس الماضي.

كما لفت سعد جابر إلى أن 600 حالة بكورونا تم تسجيلها في منشأة اقتصادية واحدة بالزرقاء.

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ووزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا على النحو التالي: 745 في العاصمة عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و1 في المفرق و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، و1 في الطفيلة.

وأغلقت الحكومة المدارس الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن حكومته لن تفرض إغلاقا كاملا، قال مسؤولون إنه قد يكون له تأثير له وقع الكارثة على الاقتصاد المعتمد على المساعدات، والذي تضرر بالفعل بشدة من الفيروس.