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"إدارة الإزمات والكوارث بدبي" تصدر بيان بشأن فيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "إدارة الإزمات والكوارث بدبي" تصدر بيان بشأن فيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بياناً قالت فيه أنه ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار ، فقد عملت اللجنة على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية. 

 

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واضافت اللجنة أنها عمدت إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت، وهذا ما يفسر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية في الإمارة.

 

وأكدت اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية

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