لاعبو اتحاد طنجة: عازمون على تحقيق فوز مستحق في المقابلات المقبلة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال أطر، ولاعبو فريق اتحاد طنجة، اليوم الأربعاء، إنهم عازمون على تحقيق فوز مستحق في المقابلات المقبلة، للخروج من المنطقة المكهربة.

وكشف لاعبو فريق فرسان البوغاز لـ”اليوم 24″ أنهم حققوا خلال المقابلات السابقة نتائج إيجابية، إذ لم تتبق سوى أربع مقابلات، يستعد لها الفريق عن طريق العمل على نقاط القوة، والضعف.

وأضاف اللاعبون أنه، على الرغم من منع الجمهور من الحضور، بسبب كورونا، فإنه لايزال مرابطا على متابعة كل صغيرة وكبيرة على الفريق، إذ يحضر عدد من المشجعين التداريب، أو يستقبلون الفريق أمام باب الفندق المقيم فيه.

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وسيخوض فريق اتحاد طنجة مباراته ضد غريمه المغرب التطواني، اليوم، في الساعة السابعة مساء، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول.

الفوز في مباراة اليوم، يعتبر حاسما لفريق اتحاد طنجة، من أجل الحفاظ على حظوظه في القسم الوطني الأول.