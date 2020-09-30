عبر الفنان إيهاب أمير عن استيائه من طريقة توزيع دعم وزارة الثقافة، الذي لم يستفد منه، على الرغم من تضرره من التوقف الاضطراري جراء الجائحة.
وخرج الفنان الشاب إيهاب أمير بتدوينة يشتكي فيها إقصاءه من الدعم، قال فيها: “بغيت نهضر على الموضوع ضارني من شحال هادي وساكت وصابر، معرفتش هاد الإقصاء اللي دايرينو لينا كفنانين شباب ونلحنو حتا الإنتاج لا علاقة لنا به ولينا كنديروه وهادشي كامل و كنقولو معليش على وجه دوك الناس لي كيبغيوك و كيشجعوك كتصبر، لكن تقصوينا من حق من حقوقنا، 10 شهور وحنا جالسين شدينا التقاعد بلا وقت”.
وأضاف إيهاب: “مجاتش تدوروها بيناتكم، مشيرا إلى أن حجم الدعم في الأصل لا يكفي لإنجاز عمل واحد”.
وواصل إيهاب: “غير باش نور الرأي العام، راه الضومين ولا عامر باللوبيات والمحسوبية والمعارف، وملي كتكون متملق راك كتقضي الغرض وحنا مشي من هذا النوع و شكرا”.
وسبق أن احتج فنانون آخرون، من بينهم لطيفة رأفت، وعبد العزيز الستاتي على منح الدعم لفنانين غير معروفين، وآخرين يستقرون خارج أرض الوطن، واستفادة الأسماء نفسها، سنويا، من الدعم العمومي.
كانت هذه تفاصيل خبر عن دعم وزارة الثقافة للفنانين.. إيهاب أمير:”دايرين لينا الإقصاء ومدورينها بيناتهم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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