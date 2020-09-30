الشامي: نتائج الإستثمارات المغربية في إفريقيا دون المتوقع -فيديو

دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى بلورة استراتيجية مندمجة لتعزيز اندماج المغرب في محيطه الإفريقي، معتبرا أن الفرص في هذا المجال أكبر بكثير مما تم تحقيقه.
وعلى هامش تقديم المجلس رأيه بشأن “الإندماج الإقليمي للمملكة في إفريقيا”، اليوم الأربعاء، أكد الشامي أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تقوية حضوره إفريقيا، لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم استثمار 37 مليار درهم خلال أربع سنوات جعلت المملكة المستمثر الأول في دول غرب إفريقيا، واعتبر أن هذا الجهد لم يحقق بعد نتائج المنتظرة، في حين لاتزال هناك فرص كبيرة لم تستثمر، مشيرا إلى أن حصة المغرب من التبادل التجاري في إفريقيا لا تتعدى 4 في المائة.
ودعا الشامي إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في جهود تحقيق الإندماج الإقليمي للمغرب، مشددا على ضرورة اعتماد مبدأ التنمية المشتركة مع البلدان الإفريقية.
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