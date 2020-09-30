شكرا لقرائتكم خبر عن 1767 حالة.. الأردن يسجل أعلى رقم إصابات يومي بكورونا منذ بدء الجائحة والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن المملكة سجلت 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في أعلى عدد يومي ترصده منذ بداية الجائحة.

Advertisements وأضاف جابر في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816 فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس.

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