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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على سوريا والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف 6 أفراد و13 كيانا بموجب قانون قيصر.
وفي يونيو/حزيران الماضي، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري.
ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.
ونددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف، من جانب آخر أكدت واشنطن أن القانون القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، "لا يتعارض" مع المساعدات الإنسانية للسوريين.
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
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