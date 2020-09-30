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العراق يسجل 59 حالة وفاة و4691 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 30 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاربعاء تسجيل 59 حالة وفاة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9181 حالة.

 

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4691 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و981.

 

ولفتت إلى أن 3385  مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى  292 ألفا و197.

 

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