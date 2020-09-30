شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 رجال أمن عراقيين بانفجار عبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثلاثة من رجال الامن العراقيين "ضابطا شرطة ومفوض" اليوم مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة على عجلة عسكرية كانوا يستقلونها في منطقة وادي الثرثار الواقعة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى.

وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي بان من بين القتلى امر فوج قوة الطوارئ 12 في محافظة صلاح الدين وضابط شرطة برتبة نقيب, ورجل امن برتبة مفوض، مشيرة إلى أن الحادث اسفر ايضا عن تدمير العجلة بالكامل.

وقع ذلك اثناء قيام قوة امنية بالتفتيش عن الارهابيين في وادي الثرثار في اطار العملية الامنية التي انطلقت في المنطقة المذكورة صباح اليوم لملاحقة عناصر" داعش" الارهابية.