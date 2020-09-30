شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 طنا حشيش مخبأة في قوارب شراعية بأسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء إنها ضبطت نحو 30 طنا من الحشيش مخبأة في أربعة قوارب شراعية، في أكبر عملية نفذتها لضبط المخدرات في البحر.

واعتقلت السلطات تسعة أشخاص من بلغاريا وروسيا في هذه المداهمة.

وقالت الشرطة وسلطات الضرائب في بيان "تضررت القدرات اللوجستية لكبار قادة المنظمات الإجرامية البلغارية المتورطين في تهريب المخدرات بالسفن الترفيهية، مما حال دون ظهور مسارات جديدة (للتهريب) أو إمكانية استغلالهم للوباء".

وفي وقت سابق من هذا العام، تم ضبط 4.6 طن من الحشيش في قاربين شراعيين لتلك المنظمات بالقرب من جزر البليار.