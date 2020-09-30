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أوكرانيا تحقق في وفاة موظفة بالسفارة الأمريكية

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قالت الشرطة الأوكرانية اليوم الأربعاء إن موظفة بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا لقيت حتفها بعد اعتداء في كييف وإنها تبحث عن رجل مشتبه به في هذه القضية.

وأضافت الشرطة على فيسبوك "نقلت هذه المرأة إلى المستشفى فاقدة الوعي ثم توفيت هناك. أثناء فحص متعلقات الضحية، تم العثور على بطاقة هوية لموظفة في السفارة الأمريكية باسمها".

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالسفارة للتعليق.

وقالت الشرطة إن أحد المارة عثر على المرأة، التي كانت مصابة بجرح في رأسها، في الشارع قرب متنزه على مشارف وسط المدينة.

وأضافت أن المرأة تعرضت للضرب وأن رجلا أسود الشعر بين الثلاثين والأربعين من العمر وكان يرتدي سروالا قصيرا وقميصا، يشتبه في ضلوعه في الواقعة.

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