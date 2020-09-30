الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت



تولّى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عدة مناصب مهمة في الكويت، قبل أن يصبح أميراً للكويت الأربعاء بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأدى الشيخ نواف -وهو الأخ غير الشقيق للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح الأمير السادس عشر للكويت.

وقال في كلمته "أعاهد الله وأعاهد شعب الكويت وأعاهدكم ان ابذل غاية الجهد وكل ما في وسعي حفاظاً على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها واستقرارها وضماناً لكرامة ورفاه شعبها".

وأكد "يواجه وطننا تحديات خطيرة لا سبيل من تجاوزها إلا بوحدة الصف".

وأضاف "نؤكد اعتزازنا بالدستور والنهج الديموقراطي ونفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف أميراً للبلاد بعد وفاة الأمير عن 91 عاماً.

ويتولى الأمير الجديد منصبه بينما يواجه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وأثارت مخاوف من اثار اقتصادية في دول الخليج الغنية بالنفط.

وسمّي الشيخ نواف (83 عاما) وليا للعهد في 2006، بعد إجماع من أفراد العائلة الحاكمة الذين اختاروه لتولي المنصب.

ولعل أبرز أدوار الشيخ نواف في السلطة تمثّل في أنه كان وزيراً للدفاع وقت غزو القوات العراقية بقيادة صدام حسين لبلاده في العام 1990، قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء لمكافحة الارهاب.

ولد الشيخ نواف في العام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت بين عامي 1921 و1950.

تابع دراسته الثانوية في الكويت. وبدأ مسيرته المهنية قبل نحو نصف قرن حين عيّن حاكماً لمحافظة حولي.

وفي 1988، تولى وزارة الدفاع، وقادها خلال أشهر الغزو العراقي السبعة والتي انتهت بتدخل الولايات المتحدة على رأس تحالف عسكري في حرب الخليج الاولى عام 1991. وعيّن بعد تحرير الكويت في منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أن يتولى رئاسة الحرس الوطني في العام 1994.

عاد الشيخ نواف للحكومة وزيراً للداخلية سنة 2003، وسمي في العام ذاته نائباً لرئيس الوزراء، إلى ان أصبح ولياً للعهد بعد ثلاث سنوات.

وقام الشيخ نواف بقيادة الأجهزة الامنية خلال توليه وزارة الداخلية بين 2003 و2006، في عملية ملاحقة المقاتلين المتطرفين.

