بأطنان من "نترات الأمونيوم".. حزب الله يهدد أوروبا

حذر توبي ديروفيتز، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الأربعاء، من قيام حزب الله الإرهابي بلبنان، بتخزين كميات كبيرة من أطنان نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في أوروبا، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديدا كبير للقارة العجوز.



وكتب ديروفيتز، في مقال نشره موقع "أودياتور أونلاين" السويسري، أنه:" حزب الله نقل وخزن كميات من نترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا في السنوات الماضية".

وأضاف:" منذ 2012، أسس حزب الله أماكن لتخزين نترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا عبر إخفاء هذه المادة في شحنات لمواد طبية ونقلها عبر بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا".





وتابع "كما أن السلطات في فرنسا وإيطاليا نجحت خلال الفترة الماضية في اكتشاف مخزون لنترات الأمونيوم في أماكن تابعة لحزب الله، ودمرتها بالكامل".

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ولفت إلى أن السلطات البريطانية عثرت في 2015 على 3 طن من نترات الأمونيوم مخزنة في أماكن تابعة لمليشيا الحزب الإرهابي في لندن، ورصدت نقل الحزب 8 طن أخرى عبر قبرص إلى دول أوروبية.

كما أن المسؤول في وزارة الداخلية الألمانية، هانز جورج انجيلكا، أكد مؤخرا أن الشرطة الألمانية عثرت على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم مخزنة في جنوب البلاد، وفق الخبير ديروفيتز.

ومضى ديروفيتز، قائلا: "أنشطة حزب الله في نقل وتخزين نترات الأمونيوم عبر أوروبا لا تزال مستمرة حتى اليوم، وتمثل خطرا كبيرا على أمن القارة".

وطالب ديروفيتز السلطات في كل الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة أنشطة حزب الله، ومكافحة تهديداته للأمن الأوروبي في أسرع وقت.

وبصفة عامة، تحظر الولايات المتحدة و3 دول أوروبية حزب الله، وهي هولندا وبريطانيا وألمانيا فيما تدرس سويسرا اتخاذ خطوة مماثلة، وقررت ليتوانيا منع عناصر الميلشيا اللبنانية من دخول أراضيها.