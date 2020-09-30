الإمارات تهنئ نواف الأحمد بتولي قيادة الكويت

هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في برقية التهنئة بهذه المناسبة، إنه:" نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير و النماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما يحقق تطلعات الأشقاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية والتقدم و الإزدهار .

وأكد رئيس الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على حرص بلاده على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأضاف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال برقية التهنئة، أنه:"نتطلع بثقة وعزم إلى العمل معا لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية" .

وأعرب رئيس الإمارات للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن أصدق تمنياته له بالتوفيق و النجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب الكويتي الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت بالمناسبة نفسها.

وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تغريدة على "تويتر"، إنه:" دعواتنا بالتوفيق والسداد للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة.. تمنياتنا للشعب الكويتي وقيادته الجديدة دوام العز والاستقرار والأمان والحياة الطيبة".

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ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة على "تويتر"، إنه:" تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا مصدر اعتزاز وفخر وتزداد قوة وصلابة".

بدوره، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي: "رحم الله الوالد الشيخ صباح الاحمد الصباح أحد قامات العرب الكبار الذي ستبقى ذكراه خالدة عبر الأجيال".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ستظل الكويت شامخة بقيادة الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، أميرا للكويت، متعهدا بالسير على نهج الراحل الشيخ جابر الصباح الذي وافته المنية، يوم أمس.







وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد أميرا للبلاد، بعد وفاة الشيخ جابر الصباح الذي كان قد توجه للولايات المتحدة قبل أكثر من شهرين، لتلقي العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية.

وجرت مراسم أداء اليمين في جلسة برلمانية خاصة عُقدت بقاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، وسط تصفيق حار من قبل النواب والحضور.

وفي كلمة له عقب أداء اليمين، تقدم أمير الكويت الجديد (83 عاما)، بأحر التعازي لشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية بوفاة الشيخ جابر الصباح (91 عاما).