في لقاء جمع 25 دبلوماسيا.. العراق يتعهد بحماية البعثات الأجنبية

أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في لقاء مع 25 من السفراء والقائمين بالأعمال الأجانب، على حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وحصر السلاح بيد الدولة.



يأتي الاجتماع عقب تحذير الولايات المتحدة من أنها قد تغلق سفارتها في العاصمة بغداد، وذلك مع توالي الهجمات عليها.

وقال مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، إن الولايات المتحدة استعدت لسحب الدبلوماسيين من العراق بعدما حذرت بغداد من أنها قد تغلق السفارة، وهي الخطوة التي يخشى منها تحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه أكد مع الدبلوماسيين "حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية".

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وشدد على أن "مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء حرص بلاده على توفير الأمن لجميع البعثات الدبلوماسيّة.



جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكريّ، حيث أكد على "تمسُّك بغداد بالعلاقات الاستراتيجيّة مع القاهرة، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين".

وارتفعت معدلات الهجمات الصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية قرب السفارة، واستهدفت قنابل مزروعة على الطريق قوافل تحمل عتادا للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.