شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1767 حالة.. الأردن يسجل أعلى رقم إصابات يومي بكورونا منذ بدء الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن المملكة سجلت 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في أعلى عدد يومي ترصده منذ بداية الجائحة.



وأضاف جابر في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816 فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس.

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