شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 59 حالة وفاة و4691 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاربعاء تسجيل 59 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9181 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4691 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و981.

ولفتت إلى أن 3385 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 292 ألفا و197.

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