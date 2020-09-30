توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار.



والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة خاصةً مع السحب وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند 01:06 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند 09:30 والمد الثاني عند الساعة 21:55 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 26 65 10

دبــي 40 28 75 20

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الشارقة 42 27 70 15

عجمان 37 28 65 20

أم القيوين 37 24 65 25

رأس الخيمة 37 28 75 20

الفجيرة 35 29 75 40

العين 40 27 45 10

ليوا 43 26 55 10

الرويس 42 25 70 25

السلع 42 24 65 20

دلما 39 31 80 30

طنب الكبرى 36 30 80 35

طنب الصغرى 36 30 80 35

أبو موسى 36 30 85 30.