الارشيف / اخبار العالم

توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار.

 

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة خاصةً مع السحب وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

 

والخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند 01:06 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

 

وبحر عمان خفيف إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند 09:30 والمد الثاني عند الساعة 21:55 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 41 26 65 10

دبــي 40 28 75 20

 

Advertisements

الشارقة 42 27 70 15

عجمان 37 28 65 20

 

أم القيوين 37 24 65 25

رأس الخيمة 37 28 75 20

 

الفجيرة 35 29 75 40

العين 40 27 45 10

 

ليوا 43 26 55 10

الرويس 42 25 70 25

 

السلع 42 24 65 20

دلما 39 31 80 30

 

طنب الكبرى 36 30 80 35

طنب الصغرى 36 30 80 35

أبو موسى 36 30 85 30.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا