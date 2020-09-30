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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدى إلى جانب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ..صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل.
كما أدى صلاة الجنازة عدد من الشيوخ والأمراء من عائلة الفقيد ووفود من الدول العربية والإسلامية .. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.
وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وعائلة الفقيد .. عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد ..
راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.
وكان الفريق سمو الشیخ سیف بن زاید آل نھیان نائب رئیس مجلس الوزراء و وزیر الداخلیة - يرافقه معالي الشیخ نھیان بن مبارك آل نھیان وزیر التسامح والتعایش - قد وصل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي معالي أنس خالد الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.
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