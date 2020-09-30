شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4768 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 418 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 334,605 حالات.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 612 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 319,154.