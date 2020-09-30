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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أداء صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عقب صلاة العصر، صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.
وتم نقل الجثمان الطاهر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بواسطة سيارة إسعاف عقب وصوله للمطار الأميري قادما من الولايات المتحدة، ملفوفا بعلم الكويت الوطني، وسط موكب مهيب تقدمه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي كان مرافقا للأمير الراحل في رحلته العلاجية، والشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من أفراد أسرة الصباح وكبار رجال الدولة.
وعقب انتهاء صلاة الجنازة، تم تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى مثواه الأخير، وسط موكب مهيب، وذلك ليواري جثمانه الطاهر الثرى، بحضور أقاربه من أسرة آل الصباح فقط.
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