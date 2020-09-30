أرمينيا غير مستعدة لمفاوضات بإشراف روسي

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يريفان: اعتبر رئيس الوزراء الارمني نيكول باشينيان الأربعاء أن فكرة اجراء محادثات مع اذربيجان تحت اشراف روسيا سابقة لاوانها، وذلك في اليوم الرابع من المواجهات الدامية في ناغورني قره باغ.

وقال لوسائل إعلام روسية كما نقلت انترفاكس "من غير المناسب الحديث عن قمة بين ارمينيا واذربيجان وروسيا فيما لا تزال معارك عنيفة جارية"، معتبرا انه "من اجل اجراء مفاوضات، يجب ان تكون الاجواء والظروف مناسبة".