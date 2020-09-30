يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
يريفان: اعتبر رئيس الوزراء الارمني نيكول باشينيان الأربعاء أن فكرة اجراء محادثات مع اذربيجان تحت اشراف روسيا سابقة لاوانها، وذلك في اليوم الرابع من المواجهات الدامية في ناغورني قره باغ.
وقال لوسائل إعلام روسية كما نقلت انترفاكس "من غير المناسب الحديث عن قمة بين ارمينيا واذربيجان وروسيا فيما لا تزال معارك عنيفة جارية"، معتبرا انه "من اجل اجراء مفاوضات، يجب ان تكون الاجواء والظروف مناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر أرمينيا غير مستعدة لمفاوضات بإشراف روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.