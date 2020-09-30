الكنيسة القبطية تهنئ نواف الأحمد أمير دولة الكويت الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة توليه منصبه خلفا للراحل الأمير صباح الأحمد الذي وافته المنية أمس.

وقال البابا في تهنئته، بحسب بيان: يطيب لي أن أهنئكم بتقلدكم منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، طالبين من الله ان يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق ، واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وتابع: نصلي أن يحفظكم الرب القدير ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدي خطاكم في طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربي الكبير وللإنسانية كلها.

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