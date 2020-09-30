"الصحفيين العرب" تنعى أمير الكويت: كان قائدا مخلصا يتمتع برؤية حكيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي، وفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان زعيما وقائدا مخلصا للكويت والأمة العربية جمعاء لما كان يتمتع به من رؤية حكيمة تجسدت فى الأعمال التي قام بها طوال فترة حياته.

وعبرّ الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان له اليوم عن خالص تعازيه واصدق مواساته لحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي وعائلة الفقيد العظيم لهذه الخسارة الفادحة حيث كان صوتا للحكمة والاعتدال كما كان يتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد بها الجميع .

وأضاف البيان: كان المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح معروفا أيضا بحرصه على الحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كمنهج لحل المشكلات المستعصية.. رحم الله الفقيد والهم أسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان لفقدان هذا القائد العظيم.