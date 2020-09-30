الفاتيكان غاضب إزاء دعوة بومبيو إلى موقف أكثر تشددًا مع الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

أبدى الفاتيكان رد فعل غاضبا إزاء دعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إلى وقف الفاتيكان للتعاون مع بكين.

وشن بومبيو هجوما شديد على سجل الصين الخاص بالحريات الدينية، قائلا في كلمة ألقاها خلال مؤتمر استضافته سفارة الولايات المتحدة في الفاتيكان: "لا يوجد مكان تتعرض فيه الحريات الدينية للانتهاك أكثر من الصين".

ووصف بومبيو الولايات المتحدة بأنها زعيمة عالمية في هذا الصدد، لكنه أشار إلى أن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول - وقادة الديانات الأخرى - يتحملون مسؤولية أكبر.

وقال بومبيو: "وأمام كل ما يمكن أن تفعله الدول القومية، فإن جهودنا في النهاية مقيدة بواقع السياسة العالمية. يجب على الدول أحيانا تقديم تنازلات لتحقيق غايات جيدة".

وأكد الوزير الأمريكي أن "الكنيسة في وضع مختلف (...) الاعتبارات الأرضية لا ينبغي أن تثبط المواقف المبدئية القائمة على الحقائق الأبدية".

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ولكن رد فعل الفاتيكان جاء مختلفا، حيث بدا المطران بول ريتشارد جالاجر، وزير العلاقات الخارجية بالفاتيكان بحكم الواقع "غاضبا بشكل واضح" بعد حديثه في المؤتمر نفسه مع بومبيو اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

واشتكى المطران من إعطائه "بضع دقائق فقط" للتحدث، وعندما سئل عن سبب عدم ذكر الصين من المنصة، قال إن عدم توجيه أصابع الاتهام هو " من ممارسات دبلوماسية الفاتيكان".

وقال المطران إن الطريقة أحادية الجانب التي تم بها تنظيم مؤتمر السفارة الأمريكية هي "على وجه التحديد أحد أسباب عدم لقاء البابا (مع بومبيو)".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو الرجل الثاني في الفاتيكان وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين غدا الخميس.

وعشية زيارته التي تستمر ليومين في روما، دعت افتتاحية في البوابة الإعلامية الرسمية للفاتيكان "فاتيكان نيوز"، إلى تمديد الاتفاق بين الفاتيكان والصين بشأن تعيينات الأساقفة، والذي ينتهي الشهر المقبل.