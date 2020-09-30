إطلاق اسم رئيس مدينة دمنهور ضحية كورونا على مدرسة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم المحاسب محمد علي خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بكورونا، على مدرسة دمنهور المتميزة الرسمية للغات تخليدًا لذكراه.
وقال المحافظ، إن الفقيد أدى عمله بتفاني وحب وإخلاص لوطنه فكان نموذجًا يحتذى به في أداء العمل بأمانة وصدق حتى اللحظات الأخيرة، وكان يتمتع بحب واحترام جميع من يعرفونه.
وصرح الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اللافتة الخاصة بإسم المدرسة الجديد، جاري تنفيذها، لتكون رمزًا لتقدير أبناء الدولة المخلصين وتكريمًا وتخليدًا لذكراهم.
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