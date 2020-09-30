رجل أعمال يوثق لحظة انتحاره ببث مباشر على "فيس بوك" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
أقدم أحد رجال الأعمال في مدينة نجع حمادي، شمالي قنا، على الانتحار رميًا بالرصاص بسبب مروره بضائقة مالية، ووثق رجل الأعمال لحظة محاولة انتحاره ببث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، باستقبال "محمود.ا" 40 عامًا، صاحب إحدى الشركات التجارية مصابًا بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.
وأفادت التحريات الأولية إقدام المصاب على الانتحار، وتوثيق لحظة إطلاق النيران على نفسه عبر بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب مروره بضائقة مالية.
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