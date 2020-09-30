محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.71 جنيه للشراء، و 15.81 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.