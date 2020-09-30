تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية عند 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.71 جنيه للشراء، و 15.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع.