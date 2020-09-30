صحف الإمارات: الرقم واحد علامة إماراتية عالمية لاستكشاف الفضاء

تصدر إطلاق مهمة الامارات لاستكشاف القمر الصحف الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، وتأكيد الشيخ محمد بن راشد: "نكتب فصلاً جديداً ملهماً

في سجل إنجازاتنا كدولة سقف طموحاتها الفضاء وأبعد"، وذكرت الصحف، أن الرقم واحد علامة إماراتية عالمية لاستكشاف الفضاء.

بالصور.. الإمارات تخطط لوضع مسبار على سطح القمر

أطلق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر:

وكتبت الصحف: استكمالاً لاستراتيجية دولة الإمارات في استكشاف الفضاء الخارجي، وتعزيزاً لريادتها العلمية في مجال علوم وأبحاث الفضاء في المنطقة، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، في سابقة تدعم جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الصناعات الفضائية في المنطقة وتطويره وتمكينه للمساهمة في صناعة المستقبل بعقول وسواعد إماراتية مبتكرة.

وفي هذا الخصوص، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الرقم واحد علامة إماراتية عالمية لاستكشاف الفضاء:

أنه «من خلال استكشاف القمر نكتب فصلاً جديداً ملهماً في سجل إنجازاتنا كدولة سقف طموحاتها الفضاء وأبعد».

وذكرت الصحف، أن الإمارات دخلت السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي بكل قوة، من خلال إطلاق العديد من المشروعات النوعية التي تحمل «الرقم واحد»، والتي تضاف إلى مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، «أول» مهمة عربية علمية لاستكشافه الذي أُعلن عنه أمس، وتشمل انطلاق «أول» رائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية، و«أول» مسبار عربي وإسلامي إلى المريخ «مسبار الأمل»، الذي سيكون «الأول» من نوعه الذي يدرس المناخ على المريخ على «مدار اليوم»، وبناء «أول» مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر خلال 100 عام، والتي تأتي ضمن مشروع «المريخ 2117».