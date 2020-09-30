مستوى قياسي.. هولندا تُسجل 3294 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 3294 حالة.
ومنذ منتصف سبتمبر، تسجل هولندا كل يوم تقريباارتفاعات قياسية في عدد المصابين بالفيروس حتى تجاوزت حاجز 3000 مصاب في اليوم للمرة الأولى أمس الثلاثاء.
وفرضت الحكومة الهولندية يوم الاثنين مجموعةمن الإجراءات الجديدة للحد من انتشار العدوى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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