في مشهد مهيب ووسط مشاعر من الآسي والحزن انتهت في الكويت قبل قليل مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات .
وكان قد وصل إلى مطار الكويت جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلجثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة جنوب السرة.
وقد اقتصرت جنازة أمير الكويت الراحل على الأقارب فقط، وذلك بناءًا على بيان للديوان الأميري الذي أكد أن حضور مراسم
وكان الشيخ نواف الأحمد قد أدى، صباح اليوم، اليمين الدستورية أميرًا للكويت، خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جثمان الشيخ صباح الأحمد يوارى الثري في مشهد مهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.