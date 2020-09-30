جثمان الشيخ صباح الأحمد يوارى الثري في مشهد مهيب

في مشهد مهيب ووسط مشاعر من الآسي والحزن انتهت في الكويت قبل قليل مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات .

وكان قد وصل إلى مطار الكويت جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، ونقل

جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة جنوب السرة.

وقد اقتصرت جنازة أمير الكويت الراحل على الأقارب فقط، وذلك بناءًا على بيان للديوان الأميري الذي أكد أن حضور مراسم

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دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه فقط، مؤكدًا أن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه.

وكان الشيخ نواف الأحمد قد أدى، صباح اليوم، اليمين الدستورية أميرًا للكويت، خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا.