جُثمان أمير الكويت الراحل يُواري الثرى بمقابر أسرة آل الصباح

وارى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى، مساء اليوم الأربعاء؛ حيث تم دفن جثمانه الطاهر بمقابر أسرة آل الصباح.
الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من أفراد أسرة آل الصباح، وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة العامة.
واقتصر حضور مراسم دفن الجثمان على حضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد
الأخير، وسط موكب مهيب من قوات الحرس الأميري، عقب انتهاء صلاة الجنازة على جثمان فقيد الكويت بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار رجال الدولة وأسرة آل الصباح.
وتم تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه
تجدر الإشارة إلى أن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد وصل إلى قاعة التشريفات بالمطار الأميري في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا، قادما من الولايات المتحدة.
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