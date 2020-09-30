الكرملين يعلق على وصف بايدن لترامب بجرو بوتين

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن وصف بايدن لترامب خلال المناظرة بـجرو بوتين، إلى أن هناك مظاهر جديدة للثقافة السياسية في الولايات المتحدة، جاء ذلك بعد أول مناظرة انتخابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة،

وفقا لشبكة روسيا اليوم الاخبارية.

وذكر بيسكوف أن موسكو تفضل الامتناع عن إصدار أي تقييمات للمناظرة الانتخابية، كي لا تتعرض لاتهامات جديدة بمحاولة التدخل في شؤون الولايات المتحدة، مشددا على أن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الأمريكية.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تتابع مع الدول الأخرى تطورات السباق الانتخابي في الولايات المتحدة لكونها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.

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وتابع بالتأكيد، نرصد مظاهر جديدة للثقافة السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، لكننا لا نريد التعليق على ذلك وإصدار تقييمات له.

واستغرقت المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن 96 دقيقة، وقاطع خلالها المرشحان باستمرار أحدهما الآخر وتبادلا عبارات مهينة غير لائقة.