شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة وطفلين في سقوط قذيفة على منزل بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قُتل ثلاثة مدنيين إثر سقوط قذيفة هاون على منزل في منطقة الينجار بإقليم لغمان شرق أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم الإقليم أسد الله دولتزاي في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم، إن الحادث وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وطفلان، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح حالتهم مستقرة.

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