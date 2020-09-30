أكثر من نصف مليون سمكة قرش في خطر بسبب لقاح كورونا

عبّر ناشطون بيئيّون عن مخاوفهم على حياة أسماك القرش، حيث أشاروا إلى أن إنتاج لقاح فيروس كورونا قد يؤدي إلى قتل أكثر من نصف مليون قرش، بسبب المواد الزيتية التي يحتاجها العلماء من أجسام الأسماك.
ووفقا لـ"سكاي نيوز"، أحد المكونات المستخدمة في بعض لقاحات "كوفيد-19" المرشحة للإنتاج بشكل كبير، مادة "السكوالين" ، وهو زيت طبيعي مصنوع في كبد أسماك القرش.
ويستخدم "السكوالين" حاليا كمادة مساعدة في الطب، وهو مكون يزيد من فعالية اللقاح عن طريق تنشيط إستجابة مناعية أقوى.
سكاي نيوز
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