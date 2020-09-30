الشيخ نواف: مدرسة صباح الأحمد ستظل نبراسًا ونهجًا ثابتًا

ألقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، كلمة أشاد فيها بما قدمه الأمير الراحل ووصفه بانه رمز شامخ من الرموز الخالدة وقدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته ترك إرثا غنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا.

وقال نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة ونصائحه الأبوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام والتي ستظل نبراسا هاديا لنا ونهجا ثابتا.

وقال الشيخ نواف إن الكويت تعرضت خلال تاريخها الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا

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بتجاوزها متعاونين متكاتفين وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان. ووقال يواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعا مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء. واضاف انه مه هذه التحديات نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة.

وقال وإنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح لأعاهد الله وأعاهد شعب الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية جهدي وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية لأمنها واستقرارها وضمانة لكرامة ورفاه شعبها متسلحا بدعم ومساندة أهل الكويت المخلصين سائلا الله العون والسداد والتوفيق.

أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم اليمين الدستورية في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة لتأدية القسم.

وقال في نطق القسم :"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".