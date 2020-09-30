الشيخ نواف الأحمد يتعهد بالعمل على استقرار البلاد

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد، وأكد على الاعتزاز بالدستور والنهج الديمقراطي، ومضيفًا أنه "سيبذل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها، وفقًا لسبوتنيك.

وتعهد أمير الكويت الجديد، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.

وخلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب

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أدائه اليمين الدستورية، قال أمير الكويت، إن الراحل الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته"، مؤكدًا أن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسًا لنا، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأدى الشيخ نواف الأحمد، القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرًا للبلاد، خلفًا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وقال:

"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عامًا. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، فيما نادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد، خلفًا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.