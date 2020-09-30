وزير خارجية أمريكا يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين.



وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة ستكون جزءا من جولته، التي تشمل 3 دول، وهي: اليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية بدءا من يوم 4 أكتوبر حتى يوم 8 من

نفس الشهر.



وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أن بومبيو كان قد رافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة الأخير إلى قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين، حيث التقى الرئيس الأمريكي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في يونيو عام 2019.

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وستكون هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الجنوبية منذ زيارته السابقة في أكتوبر عام 2018، بحسب الوكالة الكورية الجنوبية.



ولم يتضح بعد جدول أعمال بومبيو أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية، غير أنه من المتوقع أن يجري محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، ويقوم بزيارة مجاملة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.



ومن المنتظر أن تشمل زيارة بومبيو مناقشة قضايا سول وواشنطن القضايا الإقليمية والعالمية على نطاق واسع.