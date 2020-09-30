بعد أداء اليمين الدستورية .. الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت

أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية اميرا للكويت وقال : أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة. في اجتماعه الاستثنائي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

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