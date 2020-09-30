الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت اليوم

يعقد مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء جلسة خاصة علنية بعد قليل لأداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمينالدستورية عملا بالمادة 60 من الدستور.
وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمسالثلاثاء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
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