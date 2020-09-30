نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:20 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2020 11:19 صباحًا

أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه يتعهد بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.

وأكد أمير الكويت على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.

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وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أنه “التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا (اليوم)”.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”.

كما “وفي حال خلا منصب الأمير نودي بولي العهد للمنصب”، وفق المادة الرابعة من القانون نفسه.