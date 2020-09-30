- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2020 11:19 صباحًا
الشيخ نواف الأحمد الصباح
أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه يتعهد بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.
وأكد أمير الكويت على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء.
وأوضح الغانم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أنه “التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا (اليوم)”.
وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”.
كما “وفي حال خلا منصب الأمير نودي بولي العهد للمنصب”، وفق المادة الرابعة من القانون نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.