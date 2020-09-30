اعتداء بمطرقة وسرقة هاتف محمول في طنجة.. شابان يتعرضان لـ”كريساج” في طريق الرباط

تعرض شاب وشابة، في عقدهما الثاني، ليلة أمس الثلاثاء، في طنجة، إلى اعتداء، وسرقة بالعنف على مستوى مساحة خضراء موجودة في طريق الرباط، ما تسببا لهما في جروح بليغة على مستوى الرأس، والأطراف.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن شخصين باغثا شابا وشابة، واعتديا عليهما بالضرب بواسطة مطرقة، وسلبا من أحدهما هاتفه المحمول، مستغلين غياب الإنارة العمومية في المنطقة الخضراء، المجاورة للطريق قبل أن ليلوذا بالفرار.

ونقلت سيارة إسعاف الشابين إلى مستشفى محمد الخامس، بينما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لتحديد هوية معترضي السبيل.

وتتكرر حوادث “الكريساج” في طريق الرباط، إذ يستغل عدد من معترضي السبيل غياب الإنارة العمومية في المناطق الخضراء، الموجودة على طول الطريق، وكذا بعض الأوراش غير مكتملة البناء، لنشل أغراض المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.