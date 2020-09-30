طقس الأربعاء.. سماء صافية مع أجواء مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن مرور سحب عليا شمال ووسط البلاد.

و ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية عموما بباقي أنحاء المملكة، فيما سيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب؛ مع هبات رياح رملية محتملة بالأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما شمالية فوق السواحل الجنوبية و من الجنوب بالجنوب-الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية وضعيفة الى معتدلة غربية بمنطقة طنجة و من الشمال أو الغرب بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 26 درجة بالجنوب-الشرقي و جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 16 و 21 درجة على العموم بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 36 و 40 درجة بالجنوب-الشرقي و شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بكل من منطقة سوس، وسهول تادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، وسهول المحيط الأطلسي، والهضاب العليا الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 23 و 29 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.