فرنسا: إجمالي إصابات كورونا 590 ألفا و21 حالة والوفيات 31908

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 590 ألفا و21 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 31908 حالة. في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 98088 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.