نواف الأحمد الجابر الصباح يسجل كلمته بسجل الشرف في مجلس الأمة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

سجل أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلمتھ السامیة على سجل الشرف في مجلس الأمة.



وجاء في نص كلمته ما يلي:

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"بسم الله الرحمن الرحیم تنعم دولة الكویت بفضل الله تعالى وتوفیقھ بنظام دیمقراطي راسخ تجلى بالثوابت والأسس الدستوریة التي تضمن سلاسة وانتظام انتقال مسند الإمارة والصلاحیات الدستوریة المتعلقة بھ دونما أي فراغ دستوري وبما یضمن الاستقرار ودیمومة مسیرة الخیر في الوطن الغالي مستذكرین بكل الإجلال مآثر الأمیر الراحل صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه الإنسانیة والخیرة ونھجھ النیر الذي ارتقى بمكانة الوطن بین الأمم.

إن الثقة الغالیة التي أولانا إیاھا الشعب الكویتي الكریم ھي أمانة في عنقنا معاھدین الله تعالى على أداء مسؤولیتھا على خیر وجھ لخدمة الوطن ومؤكدین تمسكنا بالدستور والمحافظة علیھ وباستمرار السیر على النھج الدیمقراطي للوطن العزیز.

سائلین المولى تعالى أن یلھمنا السداد والرشاد لتحقیق كل ما ننشده جمیعا لوطننا من رقي ونمو وازدھار ویحفظھ ویدیم علیھ نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن یكلل كافة الجھود المخلصة بالتوفیق لخدمتھ ورفعة شأنھ".