الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 29 سبتمبر، صعودا من 12 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

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وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26قبل يوم إلى 22 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85403 حالات بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.