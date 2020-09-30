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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 29 سبتمبر، صعودا من 12 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.
وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26قبل يوم إلى 22 حالة. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.
ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85403 حالات بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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