ألمانيا تسجل 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 290 ألفا و471 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت فرانكفورت، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9483 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 255 ألفا و212 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.