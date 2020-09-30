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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إصابات كورونا 313 ألفا و11 حالة والوفيات 35875 والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 313 ألفا و11 حالة وفاة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 35875 حالة. وتعافى 226 ألفا و506 أشخاص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس في إيطاليا
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