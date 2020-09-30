- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسير بعد تعرضه لتعذيب وحشي في سجون المليشيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توفي أحد الأسرى أثر التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون المليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وقالت مصادر حقوقية، إن الأسير محمد محمد أحمد الصباري الذي ينحدر لمديرية الحيمة الخارجية تعرض للتعذيب الشديد بكافة أشكاله في احد سجون الحوثيين حتى فارق الحياة.
وأوضحت المصادر أن جثة الأسير الصباري ظهرت عليها آثار تعذيب شديد بينها حفر مزقت جسده بآلة كهربائية "الدريل".
وبينت المصادر أن الصباري أُسر في جبهة نهم نهاية مارس العام الفائت، و أبلغت المليشيا أهله في شهر يوليو بأن ولدها توفي أثر مرض أصيب به داخل السجن وان جثته في مستشفى 48 واشترطت عليهم دفنه سراً بعد الموافقة على تسليم جثته لهم.
وأشارت المصادر أن المليشيا الحوثية تراجعت عن تسليم الجثة بعد المماطلة من قبلها حتى جرى تبادل للجثث بين قوات الجيش والمليشيا منتصف الشهر الجاري.
الجدير ذكره ان المئات من المختطفين والاسرى توفوا نتيجة التعذيب البشع الذي تعرضوا له خلال فترة الأسر في سجون المليشيات الحوثية خلال الاعوام الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أسير بعد تعرضه لتعذيب وحشي في سجون المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.