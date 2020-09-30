أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد: يواجه وطننا ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة وتجاوزها يكون بوحدة الصف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:26 صباحًا, 30 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض قال أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء أن الكويت تواجه ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة وتجاوزها يكون بوحدة الصف.

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